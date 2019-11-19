Застройка Красногорска обескураживает. В подмосковном городе как грибы после дождя растут высотные жилые дома. Расплатой за ускоренную урбанизацию стали многокилометровые пробки, в которых местные жители проводят по несколько часов в день. Даже начинающий архитектор, взглянув на загазованные и перегруженные транспортом улицы Красногорска, давно пришел бы к выводу: что-то здесь не так.

Застройка Красногорска обескураживает. В подмосковном городе как грибы после дождя растут высотные жилые дома. Расплатой за ускоренную урбанизацию стали многокилометровые пробки, в которых местные жители проводят по несколько часов в день. Даже начинающий архитектор, взглянув на загазованные и перегруженные транспортом улицы Красногорска, давно пришел бы к выводу: что-то здесь не так.Зона урбанистического бедствияНедавно этот город был гордостью Московской области ижеланным местом для проживания. Купить квартиру в Красногорске мечтали дажемосквичи. Теперь же попавшего туда человека не покидает впечатление, что оноказался в бетонном гетто: несколько многоэтажных жилых районов, разросшихсявширь и ввысь, теснят друг друга и не позволяют своим обитателям житькомфортно. В СМИ проблему застройки Красногорска поднимали неоднократно.Инфраструктура подмосковного города была создана около 30лет назад. Вряд ли она была рассчитана на появление новых сотен тысячквадратных метров жилья. В те годы автомобиль еще был роскошью – дороги, хотьузкие и неровные, но были свободными, а на придомовых парковках многоподъездныхдевятиэтажек всегда были места.Сегодня эта инфраструктура, очевидно, не справляется свозложенными на нее обязанностями, она с дрожью в коленях почти круглосуточнодержит на себе транспортные заторы, в которых (по понятным причинам) нетпреимущества ни у автомобилей неотложных служб, ни у общественного транспорта.Горожане жалуются, что улучшение дорожной и социальнойинфраструктур идет слишком медленно. В Красногорске не хватает поликлиник,школ, детских садов, спортивных учреждений, парков, дворов с достаточнымколичеством машиномест.Что с нами сделал ты?В руках редакции оказался план жилого комплекса, возведениекоторого должно начаться в скором будущем. Предположительно, застройщикомвыступает известный девелопер "Гранель". Картинка красивая, планы -многообещающие. Но если окинуть взглядом окружающую местность, то сразувозникают вопросы. В числе первых и важных – как жилой комплекс будет интегрированв городскую среду. Глядя на план, не покидает ощущение, что перед глазамистандартная наработка, наспех адаптированная к местности.Рядом с будущим ЖК проходят Ильинское и Новорижское шоссе.Выезд на них возможен только через соседний микрорайон Южный по улицеЗаводская. Но двухполосная дорога уже перегружена и едва справляется странспортным потоком.Границы жилого комплекса подтесали так, чтобы втиснуться всуществующую застройку промзоны. Создается впечатление, что больше никакихмыслей о комфорте будущих жильцов и хлопот с созданием и модернизациейинфраструктуры нет. Выживание в новом ЖК будет делом самих "счастливыхновоселов".На плане будущего ЖК обозначены школа и два детских сада. Неисключено, что эти учреждения, если и будут построены, станут подкидышами – ихотдадут на бюджет города или области. В Красногорске уже есть примерзастройщика, который рисовал на планах садики и парковки, но не построил ни то,ни другое.А что с уже существующей инфраструктурой? Ее будущимобитателям жилого комплекса придется еще поискать. По сути, территория промзоныобособлена от остального города. Остановки общественного транспорта и тем болеесоциальную инфраструктуру днем с огнем не сыщешь.Здесь вам не заграницаРавняться на опыт западных товарищей в наше время, увы,стало не модно. А поучиться есть чему. Городские власти могли бы перенять опыт узастройщиков Швеции, где при планировании жилой застройки учитывают не толькопотенциальные рабочие места для будущих обитателей, но и занятость на различныхпредприятиях молодых специалистов (в настоящий момент – детей, которые к томувремени вырастут).Оценивая перспективы изображенного на плане жилогокомплекса, изображенного на вышеупомянутом плане, можно с высокой степеньюуверенности предположить, что жильцы будущего ЖК сполна познают все"прелести" так называемой маятниковой миграции. Утром нескончаемыепотоки автомобилей будут ехать в направлении Москвы, а вечером ситуацияповторится, но в обратном направлении.По всей видимости, в страдающем от транспортного коллапсаКрасногорске прибавления еще полутора тысяч автомобилей никто не заметит. К нимдобавятся 3,5 тысячи пешеходов, которые создадут дополнительную нагрузку наобщественный транспорт. Хуже уже некуда.Подумать о городеКто-то может справедливо возразить, мол, зачем искатьпричины, чтобы не строить новый жилой комплекс, когда созиданию просто не надопрепятствовать. Но созидать – не значит строить бесконечные многоэтажки.Эксперты давно призывают власти Красногорска заморозить все планы построительству жилья и сделать акцент на развитии инфраструктуры. Чтобы городожил, чтобы его улицы разгрузились, нужно построить социальные объекты,современную транспортную инфраструктуру, обеспечить рабочие места сейчас и наобозримое будущее.Так, на месте, где запланировано строительство нового ЖК,логичнее построить технопарк, бизнес-инкубатор, инновационный центр. Здесь естьнесколько крупных предприятий, в числе которых, "Кнауф", "СоюзСнаб" и "Бецема",механический завод им. С.А. Зверева. Со времен СССР сохранилась техническаяжелезная дорога, которую можно использовать и развивать. Напротивзапланированного ЖК, через Ильинское шоссе, расположен военный городок, а этоеще сотни рабочих рук (молодые 45-летние военные пенсионеры), которые могли быприносить пользу городу и стране, работая не на другом конце Московскойобласти, а здесь – в Красногорске.Если у официального Красногорска есть планы создать своимжителям еще и комфортную среду обитания, то здесь, на месте промзоны, рядом с,возможно, технопарком, можно построить стадион, бассейн, скверы с беговыми ивелодорожками.