Застройка Красногорска обескураживает. В подмосковном городе как грибы после дождя растут высотные жилые дома. Расплатой за ускоренную урбанизацию стали многокилометровые пробки, в которых местные жители проводят по несколько часов в день. Даже начинающий архитектор, взглянув на загазованные и перегруженные транспортом улицы Красногорска, давно пришел бы к выводу: что-то здесь не так.
Застройка Красногорска обескураживает. В подмосковном городе как грибы после дождя растут высотные жилые дома. Расплатой за ускоренную урбанизацию стали многокилометровые пробки, в которых местные жители проводят по несколько часов в день. Даже начинающий архитектор, взглянув на загазованные и перегруженные транспортом улицы Красногорска, давно пришел бы к выводу: что-то здесь не так.
Зона урбанистического бедствия
Недавно этот город был гордостью Московской области и
желанным местом для проживания. Купить квартиру в Красногорске мечтали даже
москвичи. Теперь же попавшего туда человека не покидает впечатление, что он
оказался в бетонном гетто: несколько многоэтажных жилых районов, разросшихся
вширь и ввысь, теснят друг друга и не позволяют своим обитателям жить
комфортно. В СМИ проблему застройки Красногорска поднимали неоднократно.
Инфраструктура подмосковного города была создана около 30
лет назад. Вряд ли она была рассчитана на появление новых сотен тысяч
квадратных метров жилья. В те годы автомобиль еще был роскошью – дороги, хоть
узкие и неровные, но были свободными, а на придомовых парковках многоподъездных
девятиэтажек всегда были места.
Сегодня эта инфраструктура, очевидно, не справляется с
возложенными на нее обязанностями, она с дрожью в коленях почти круглосуточно
держит на себе транспортные заторы, в которых (по понятным причинам) нет
преимущества ни у автомобилей неотложных служб, ни у общественного транспорта.
Горожане жалуются, что улучшение дорожной и социальной
инфраструктур идет слишком медленно. В Красногорске не хватает поликлиник,
школ, детских садов, спортивных учреждений, парков, дворов с достаточным
количеством машиномест.
Что с нами сделал ты?
В руках редакции оказался план жилого комплекса, возведение
которого должно начаться в скором будущем. Предположительно, застройщиком
выступает известный девелопер "Гранель". Картинка красивая, планы -
многообещающие. Но если окинуть взглядом окружающую местность, то сразу
возникают вопросы. В числе первых и важных – как жилой комплекс будет интегрирован
в городскую среду. Глядя на план, не покидает ощущение, что перед глазами
стандартная наработка, наспех адаптированная к местности.
Рядом с будущим ЖК проходят Ильинское и Новорижское шоссе.
Выезд на них возможен только через соседний микрорайон Южный по улице
Заводская. Но двухполосная дорога уже перегружена и едва справляется с
транспортным потоком.
Границы жилого комплекса подтесали так, чтобы втиснуться в
существующую застройку промзоны. Создается впечатление, что больше никаких
мыслей о комфорте будущих жильцов и хлопот с созданием и модернизацией
инфраструктуры нет. Выживание в новом ЖК будет делом самих "счастливых
новоселов".
На плане будущего ЖК обозначены школа и два детских сада. Не
исключено, что эти учреждения, если и будут построены, станут подкидышами – их
отдадут на бюджет города или области. В Красногорске уже есть пример
застройщика, который рисовал на планах садики и парковки, но не построил ни то,
ни другое.
А что с уже существующей инфраструктурой? Ее будущим
обитателям жилого комплекса придется еще поискать. По сути, территория промзоны
обособлена от остального города. Остановки общественного транспорта и тем более
социальную инфраструктуру днем с огнем не сыщешь.
Здесь вам не заграница
Равняться на опыт западных товарищей в наше время, увы,
стало не модно. А поучиться есть чему. Городские власти могли бы перенять опыт у
застройщиков Швеции, где при планировании жилой застройки учитывают не только
потенциальные рабочие места для будущих обитателей, но и занятость на различных
предприятиях молодых специалистов (в настоящий момент – детей, которые к тому
времени вырастут).
Оценивая перспективы изображенного на плане жилого
комплекса, изображенного на вышеупомянутом плане, можно с высокой степенью
уверенности предположить, что жильцы будущего ЖК сполна познают все
"прелести" так называемой маятниковой миграции. Утром нескончаемые
потоки автомобилей будут ехать в направлении Москвы, а вечером ситуация
повторится, но в обратном направлении.
По всей видимости, в страдающем от транспортного коллапса
Красногорске прибавления еще полутора тысяч автомобилей никто не заметит. К ним
добавятся 3,5 тысячи пешеходов, которые создадут дополнительную нагрузку на
общественный транспорт. Хуже уже некуда.
Подумать о городе
Кто-то может справедливо возразить, мол, зачем искать
причины, чтобы не строить новый жилой комплекс, когда созиданию просто не надо
препятствовать. Но созидать – не значит строить бесконечные многоэтажки.
Эксперты давно призывают власти Красногорска заморозить все планы по
строительству жилья и сделать акцент на развитии инфраструктуры. Чтобы город
ожил, чтобы его улицы разгрузились, нужно построить социальные объекты,
современную транспортную инфраструктуру, обеспечить рабочие места сейчас и на
обозримое будущее.
Так, на месте, где запланировано строительство нового ЖК,
логичнее построить технопарк, бизнес-инкубатор, инновационный центр. Здесь есть
несколько крупных предприятий, в числе которых, "Кнауф", "СоюзСнаб" и "Бецема",
механический завод им. С.А. Зверева. Со времен СССР сохранилась техническая
железная дорога, которую можно использовать и развивать. Напротив
запланированного ЖК, через Ильинское шоссе, расположен военный городок, а это
еще сотни рабочих рук (молодые 45-летние военные пенсионеры), которые могли бы
приносить пользу городу и стране, работая не на другом конце Московской
области, а здесь – в Красногорске.
Если у официального Красногорска есть планы создать своим
жителям еще и комфортную среду обитания, то здесь, на месте промзоны, рядом с,
возможно, технопарком, можно построить стадион, бассейн, скверы с беговыми и
велодорожками.