В администрации области намерены уволить директора вязниковского ДРСУ, который не обеспечил безопасность до завершения работ на объекте. На время проверки от должности отстранят и гендиректора ДСУ-3.

Дорожники, ответственные за работы на участке муниципальной дороги "Фоминки-Заозёрье" в Гороховецком районе, будут уволены. Об этом сегодня заявили в администрации региона.Эти кадры "прославили" регион на всю страну. Автор ролика зафиксировал опоры линий электропередачи посередине дороги. При этом предупредительных знаков на этом участке не было. Как сообщают в Белом Доме, дорога ещё не сдана. Но ей пользуются местные жители и сотрудники экстренных служб. Это единственный путь до деревни Заозёрье. Покрытие неделю назад уложили сотрудники Вязниковского ДРСУ, филиала ДСУ-3.Опоры филиал "Владимирэнерго" планировал перенести в ближайшее время. В администрации области намерены уволить директора вязниковского ДРСУ, который "не обеспечил безопасность" до завершения работ на объекте. На время проверки от должности отстранят и гендиректора ДСУ-3.