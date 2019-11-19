Певица Наталья Ветлицкая возвращается в Россию с концертами. Разумеется, такой инфоповод не могла не заметить блогер Лена Миро. Девушка жестко прошлась по знаменитости.

Певица Наталья Ветлицкая возвращается в Россию с концертами. Разумеется, такой инфоповод не могла не заметить блогер Лена Миро. Девушка жестко прошлась по знаменитости.По мнению блогера, петь Ветлицкая не умела даже на пике своей популярности. Впрочем, тогда она обладала куда более привлекательной внешностью, которая помогала ей удерживать интерес аудитории к своей персоне."Сейчас Ветлицкой – 55 лет. Просидев 15 лет в Испании домохозяйкой, она решила возобновить концертную деятельность в России. Мне интересно: а что именно Наталья рассчитывает дать на этих концертах зрителю? Петьона не умеет. Секс-бомбой, которая радует глаз, больше не является. Ктозахочет слушать пустые песенки пожилой женщины, которой нечего нисказать, ни показать?", – жестко высказалась Лена в своем .Далее Миро обратилась к своим подписчикам с призывной речью. Она порекомендовала читателям определяться с делом своей жизни, чтобы после, когда красота и молодость утратят свой привлекательный блеск, не остаться у разбитого корыта."Та же Нетребко, какой бы толстой она ни была, выйдет на сцену в Metropolitan Opera и споет. Иможно сколько угодно говорить о том, что Ветлицкая выглядит лучше, чемНетребко, что она худее и хорошо сохранилась, но факт остается фактом:обе – анфакбл. Разница – в том, что одной есть, чем спеть, и есть, о чем спеть, а другой – петь не о чем и, собственно, нечем", – подытожила девушка.В конце она поинтересовалась у поклонников, какое дело они себе выбрали по душе и успели ли в нем состояться. Лена также полюбопытствовала, есть ли у читателей любимое занятие, которым они хотели бы всегда заниматься.