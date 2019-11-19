В Австралии наблюдается ряд погодных аномалий. Разница в температуре воздуха на разных концах страны достигает 50 градусов. На юго-востоке непривычный для этих краев минус: соцсети поражаются кадрам с вомбатами в снегу.

В Австралии наблюдается ряд погодных аномалий. Разница в температуре воздуха на разных концах страны достигает 50 градусов. На юго-востоке непривычный для этих краев "минус": соцсети поражаются кадрам с вомбатами в снегу. Сумчатым приходится осваивать хождение по сугробам.В Квинсленде выпал град размером с куриное яйцо – он побил стекла в домах и машинах. Шквалистый ветер повалил деревья и рекламные щиты.В это же самое время в других районах Австралии стоит рекордная жара: температура достигла плюс 44 градусов. В регионе бушуют беспрецедентные по масштабам лесные пожары, передает телеканал "Россия 24".