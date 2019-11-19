Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале Папины дочки, Лиза Арзамасова стала гостьей Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на Русском радио. В студии открылись неожиданные подробности личной жизни девушки.

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Папины дочки", Лиза Арзамасова стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В студии открылись неожиданные подробности личной жизни девушки.По словам артистки, ее сердце не свободно. Она любит и очень давно."У меня все хорошо в личной жизни. Это просто замкнутая система. Я даже с друзьями о личном не делюсь. Когда вступлю в официальный статус, тогда можно будет все рассказать", – заявила Арзамасова.Заводить детей девушка тоже пока не планирует, несмотря на наличие возлюбленного. Ей сейчас всего 24 года. По мнению певицы, это слишком ранний возраст для материнства.16 Ноя 2019 в 11:34 PSTТакже Лиза от всего сердца поблагодарила свою мать Юлию. Ведь это именно она является директором актрисы и главным союзником по жизни. Знаменитость утверждает, что родительница всегда воспринимала ее всерьез. Также у них очень доверительные отношения, они могут поговорить о чем угодно."Я безумно за все благодарна маме. Благодарю ее за откровенность и подставленное плечо. Но в то же время я все-таки считаю себя папиной дочкой", – заявила звезда.