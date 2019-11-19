Уж сколько раз Меган Маркл втягивали в самые разнообразные скандалы – то матерью-кукушкой называли, то критиковали за несерьезное отношение к традициям королевской семьи. Теперь же девушке пришлось краснеть за своего племянника.

Уж сколько раз Меган Маркл втягивали в самые разнообразные скандалы – то матерью-кукушкой называли, то критиковали за несерьезное отношение к традициям королевской семьи. Теперь же девушке пришлось краснеть за своего племянника.Фотографии молодого человека всплыли в Сети. На опубликованных кадрахТомас Дули-Маркл позирует на переднем сидении автомобиля. Примечательно, что родственник герцогини абсолютно голый.Ситуацию также усугубляет тот факт, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. Это заметно по его раскрасневшемуся лицу и широким зрачкам.Ранее стало известно, что племянник Маркл разошелся со своим супругом Мартином Сепета. Пара была жената на протяжении десяти лет, однако из-за проблем с наркотическими веществами, Сепета был вынужден оставить своего возлюбленного.8 Ноя 2019 в 1:06 PSTУже после развода Мартин отмечал, что все зашло настолько далеко, что Томас может просто погибнуть от передозировки запрещенными веществами. Мужчина отмечал, что бывшему возлюбленному стоит обратиться за помощью квалифицированных медиков, иначе последствия могут быть весьма печальными, сообщает .Пока что герцогина Сассекская никак не отреагировала на это известие. Ранее девушка уже отмечала, что не сильно-то общается со своими родными. Тем не менее, не исключено, что злопыхатели от души воспользуются возможностью вновь загнобить Маркл. Сейчас ее рейтинги падают в глазах поклонников королевской семьи, и нет никакой гарантии, что новый скандал с участием ее родственника может опустить планку Меган еще ниже.