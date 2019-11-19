В Пензе LADA Largus с двумя людьми в салоне провалилась под землю. Несчастный случай произошел на стоянке возле магазина. Как передает ,месте ЧП развернули работу экстренные службы, туда ..

В Пензе LADA Largus с двумя людьми в салоне провалилась под землю. Несчастный случай произошел на стоянке возле магазина.Как передает ,месте ЧП развернули работу экстренные службы, туда приехали МЧС, ГИБДД, полицейские, а также медики скорой помощи. По словам очевидцев, яма, которая образовалась в асфальте на парковке, была наполнена кипятком. В результате происшествия водитель и пассажир не выжили. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.