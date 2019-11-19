В башне Империя в Москва-сити охранники подрались с руферами. Это представители современной городской субкультуры, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений.

В башне "Империя" в "Москва-сити" охранники подрались с руферами. Это представители современной городской субкультуры, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений.Около 20 экстремалов попались пробраться на крышу высотки, чтобы сделать там снимки. Но в этом им помешали охранники.Они стали избивать молодых людей. В Сети появилось видео-доказательство. На нем запечатлено как один работник ЧОПа бьет по лицу руфера, а другой в это же время заваливает экстремалов на пол, сообщает .В определенный момент ситуация переворачивается с ног на голову. И теперь уже удары летят в сторону охранника.На другой записи видно, как за экстремалами гонятся по улице. Когда один из охранников их догоняет, они заливают ему глаза из перцового баллончика.