Пользовательница Reddit заметила странности в поведении своей 20-летней дочки и не придумала ничего лучше, как обсудить это в Сети. Женщина призналась, что считает свою дочь проституткой.

Пользовательница Reddit заметила странности в поведении своей 20-летней дочки и не придумала ничего лучше, как обсудить это в Сети. Женщина призналась, что считает свою дочь проституткой.В своем сообщении, мама новоявленной экскортницы поделилась, что дочь уже не живет с ней, поэтому контролировать ее она не может. По словам женщины, она несколько раз замечала свою кровиночку в компании странных мужчин, которые "ей абсолютно не подходят".Первый раз американка увидела свою дочь в компании очень пожилого мужчины, который обнимал и целовал ее. Потом она узнала, что ее девочка выходила из мотеля недалеко от своего дома с каким-то незнакомцем. В третий раз они столкнулись в баре, и девушка была там в компании странного на вид 30-летнего мужчины. И в этот момент женщина осознала, что ее дочь, возможно, является проститукой. И, конечно же, она решила поговорить об этом. Но не с дочкой, а с пользователями Сети.Эксперты, сидящие на этом сайте и прочитавшие вопль отчаяния, решили проявить оригинальность и начали советовать автору поста узнать расценки и, по возможности стать менеджером дочки. Кто-то был возмущен тем, что ее дочь, скорее всего, не платит налоги и живет безбедно. Остальные же рекомендовали женщине поговорить мягко с дочкой и спросить о ее жизни, предложив ей помощь в случае финансовых проблем."Что на самом деле происходит? Так это то, что девушка нашла специализированный сайт, где такие как она ищут "папочек". У меня есть друзья в колледже, которые этим занимаются. Я знаю девушку, которая зарабатывает около 1000 долларов в неделю, посещая 3 свидания с 3 разными парнями. Иногда есть секс, иногда нет", -написал один из комментаторов.