Скандал с предполагаемым разводом Яны Рудковской и Евгения Плющенко набирает обороты. Ясновидящая вынесла семье знаменитостей страшный приговор.

Скандал с предполагаемым разводом Яны Рудковской и Евгения Плющенко набирает обороты. Ясновидящая вынесла семье знаменитостей страшный приговор.Как утверждает экстрасенс, бракоразводный процесс не состоится, однако у Евгения появится любовница на стороне. Девушка с необыкновенными способностями подчеркивает, что возможно, у знаменитого фигуриста уже имеется пассия, к которой его тянет."Плющенко, можно сказать, однолюб, он не избабников. Но всякое бывает в жизни. На горизонте его появилась некаямолодая особа. Между ними есть чувства и взаимное притяжение. Все этовозникло не просто так, есть причины", – рассказала ясновидящая Саона в интервью изданию .По ее словам, Рудковская является властной особой и своим тотальным контролем просто зажала спортсмена в тиски. что и вынудило его посмотреть на сторону. Конечно, Саона подчеркивает, что иногда с мужчинами нужно себя так вести, однако поведение Яны и стало катализатором раздора."Роману быть, и он будет длиться довольно долго. Могу сказать, что, конечно, из семьи емууйти не удастся – чего только ни будет делать Рудковская, чтобы егоостановить. Но любовь на стороне у него будет, и это будет идтипараллельно с жизнью в семье", – добавила экстрасенс.10 Ноя 2019 в 10:44 PSTОна также отметила, что процесс будет развиваться постепенно. Никаких резких решений от Плющенко ждать не приходится, однако, как показывают карты таро, жизнь все равно возьмут свое."Сейчас отношения развиваются, и конечно, у Плющенко в голове есть мысли уйти.К сожалению, все мы стареем, на смену могутприйти более молодые женщины. Но чтобы удержать отношения и сохранитьсемью, в первую очередь нужно включать трезвый ум, а не давить своимавторитетом", – высказалась ясновидящая.Девушка посоветовала Рудковской "сбавить обороты". Тогда, по ее словам, обстановка в семье стабилизируется и вернется в норму. Саона отметила, что Яна – умная женщина и ей стоило бы постараться сгладить все углы в отношениях, чтобы сохранить семью.