С тех пор, как стало известно о тяжелой болезни, сразившей Анастасию Заворотнюк, к ее близким повышенное внимание со стороны общественности. Так, в Сети появилось свежее фото старшей дочери актрисы Анны.

С тех пор, как стало известно о тяжелой болезни, сразившей Анастасию Заворотнюк, к ее близким повышенное внимание со стороны общественности. Так, в Сети появилось свежее фото старшей дочери актрисы Анны.Новый снимок появился в официальном аккаунте Анны Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм". На фотографии старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" запечатлена с серьезным, даже мрачным, лицом и в темном пестром платье. Изюминкой стала светлая шляпа на голове Анны. Девушка никак не подписала кадр. Что интересно, комментариев к нему тоже пока нет. Исключением стали лишь изображения огня. Подразумевается, видимо, что образ Заворотнюк "огненный".Разумеется, и подписчики Анны, и прочая общественность теряются в догадках, что происходит с18 Ноя 2019 в 12:26 PSTМатериал дополняется