Жителей тревожит, что на местный полигон будут завозить отходы еще из трех районов.

В Кольчугино, в администрации района проходят общественные слушания по мусорному вопросу. Жителей тревожит, что на местный полигон будут завозить отходы еще из трех районов. Кольчугинский район относится к зоне №1, которую обслуживает региональный оператор "Хартия". Представители компании и профильного департамента на слушания не пришли. В Кольчугино работает наша съемочная группа. Все подробности в "Вестях" в 17.00 и 20.40! И на нашем сайте