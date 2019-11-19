Певица Алсу любит и умеет приковывать к себе внимание многочисленной аудитории. Правда, в этот раз звезда перепугала поклонников своим видом.

Певица Алсу любит и умеет приковывать к себе внимание многочисленной аудитории. Правда, в этот раз звезда перепугала поклонников своим видом.Опасения подписчиков вызвала публикация знаменитости на ее личной странице в социальной сети "Инстаграм". Стоит отметить, что обычно звезда отечественного шоу-бизнеса остается верна своему образу, но ради клипа всегда готова попробовать что-то новенькое. Так Алсу внезапно постриглась. Длинные локоны заменило лаконичное каре.Она поинтересовалась у поклонников, нравится ли им ее новый образ. До этого женщина показывалась с волосами по плечи, а теперь их длина едва достигает середины шеи знаменитости. Певица позирует на камеру, будучи облаченной в черную водолазку и модный пиджак оверсайз.Впрочем, поклонники не оценили новый имидж любимой знаменитости. Многие высказали мнение, что короткая длина волос значительно состарила Алсу. Некоторые даже выразили надежду, что на самом деле звезда отечественного шоу-бизнеса не стала обрезать свою роскошную шевелюру, а просто примерила парик или же с помощью стилистов закрепила волосы так, чтобы те стали короче.18 Ноя 2019 в 6:00 PSTУжас, старушка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Не очень, длинные лучше!", "Было лучше. А сейчас как все– пробор посредине и каре", "С длинными намного лучше", "По мне так не очень", "Старше выглядишь с таким образом", "Надеюсь, что это парик...", – высказались пользователи социальной сети.