В
последнее время балерина сильно похудела и стала все чаще публиковать в соцсети
фото без макияжа. Психолог Анна Хныкина объяснила, почему эпатажная Анастасия
Волочкова в последнее время просто сияет от счастья.
В
последнее время балерина сильно похудела и стала все чаще публиковать в соцсети
фото без макияжа. Психолог Анна Хныкина объяснила, почему эпатажная Анастасия
Волочкова в последнее время просто сияет от счастья.
Эксперт оценила поведение звезды. Она
уверена, что знаменитость влюблена, что и подтолкнуло ее к переменам во
внешности.
"Волочкова
прекрасная, яркая женщина, которая всегда вела себя достаточно эпатажно. Не
надо удивляться! Дело в том, что когда человека настигает влюбленность, все,
наверное, это переживали, в этом состоянии действительно люди становятся
забавными", – цитирует Хныкину . Она добавила, что, испытывая это чувство, люди начинают интенсивно и даже яростно себя
улучшать.
По ее словам,
все, что делает сейчас Анастасия Волочкова, снимки и видео, публикуемые ею в "Инстаграме",
находится в рамках нормы. "Я бы не стала беспокоиться за ее психическое
состояние. Я верю, что у нее история взаимная и она при этом счастлива", —
высказалась специалист.
18 Ноя 2019 в 2:34 PST
При этом психолог
отметила, что свои фотографии в привлекательных образах люди зачастую выставляют,
когда не нашли любовь или когда их чувства не взаимны. Таким образом они
пытаются привлечь внимание. Хныкина заявила, что у влюбленных реальность
искажается, и их реакция может быть странной.
15 Ноя 2019 в 1:39 PST