В последнее время балерина сильно похудела и стала все чаще публиковать в соцсети фото без макияжа. Психолог Анна Хныкина объяснила, почему эпатажная Анастасия Волочкова в последнее время просто сияет от счастья.

последнее время балерина сильно похудела и стала все чаще публиковать в соцсетифото без макияжа. Психолог Анна Хныкина объяснила, почему эпатажная АнастасияВолочкова в последнее время просто сияет от счастья.Эксперт оценила поведение звезды. Онауверена, что знаменитость влюблена, что и подтолкнуло ее к переменам вовнешности."Волочковапрекрасная, яркая женщина, которая всегда вела себя достаточно эпатажно. Ненадо удивляться! Дело в том, что когда человека настигает влюбленность, все,наверное, это переживали, в этом состоянии действительно люди становятсязабавными", – цитирует Хныкину . Она добавила, что, испытывая это чувство, люди начинают интенсивно и даже яростно себяулучшать.По ее словам,все, что делает сейчас Анастасия Волочкова, снимки и видео, публикуемые ею в "Инстаграме",находится в рамках нормы. "Я бы не стала беспокоиться за ее психическоесостояние. Я верю, что у нее история взаимная и она при этом счастлива", —высказалась специалист.18 Ноя 2019 в 2:34 PSTПри этом психологотметила, что свои фотографии в привлекательных образах люди зачастую выставляют,когда не нашли любовь или когда их чувства не взаимны. Таким образом онипытаются привлечь внимание. Хныкина заявила, что у влюбленных реальностьискажается, и их реакция может быть странной.15 Ноя 2019 в 1:39 PST