Нарколабораторию обнаружили на территории бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около четырех гектаров. В помещениях находились химические реакторы стоимостью до 500 ..

Нарколабораторию обнаружили на территории бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около четырех гектаров. В помещениях находились химические реакторы стоимостью до 500 тысяч рублей.По данным портала , полицейские изъяли более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны – в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции задержали трех химиков, возможного организатора и курьера-закладчика. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, передает телеканал .