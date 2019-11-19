Пользователе сетей высмеяли дорогу во Владимирской области из которой буквально вырастает посередине столб.

На дорогах Владимирской области можно встретить разные чудеса. Например, столб опорной линии электропередачи. В деревне Заозерье водитель выложил в сеть видео из Гороховецкого района, где столбы в двух местах возникают прямо на трассе.На кадрах видно, как посреди недавно отремонтированной проезжей части стоит столб. Отмечается, что вдоль дороги не установлено знаков, предупреждающих водителей о предстоящем препятствии.Работы по реконструкции данного участка были выполнены в этом году и обошлись бюджету региона в 113, 5 миллионов рублей. Еще 2,1 миллиона потратили на строительный контроль. На данный момент дорога еще не сдана и находится в работе. Тем не менее, для жителей деревни Заозерье это единственный путь домой.