Во Владимире завершается внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в автобусах и троллейбусах с использованием транспортных карт.

Во Владимире завершается внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в автобусах и троллейбусах с использованием транспортных карт. По условиям муниципального контракта, компания-оператор должна внедрить новую систему в этом месяце. К началу ноября все основные работы были завершены. Сообщили в пресс-службе мэрии.Как и было обещано, возможность наличного расчета сохранили, но транспортные карты удобнее. Такой картой можно пользоваться и в формате «электронного месячного проездного билета», и как «электронным кошельком». Судя по отзывам горожан, это очень удобно, например, для школьников - родители зачисляют на карту сумму, необходимую для поездок своего ребенка, и не переживают, что деньги пойдут не по назначению.Для удобства жителей глава администрации города Андрей Шохин распорядился продлить до конца года переходный период, в течение которого пассажиры-льготники могут пользоваться старыми «бумажными» проездными билетами. А с 1 января 2020 года, учитывая, что горожане поддержали новую систему, льготный проезд в городском общественном транспорте будет осуществляться только по льготным транспортным картам. Поэтому пассажирам-льготникам, которые еще не получили свои персональные транспортные карты, нужно забрать их по месту подачи заявления - либо в одном из многофункциональных центров города Владимира, либо в центральном офисе компании «Владикард».