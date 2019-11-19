Так ученики школы №13 в Гусь-Хрустальном каждое утро едут к знаниям.

Родная школа не работает, а до соседней несколько остановок по оживлённым дорогам. Но для учеников Гусь-Хрустальной школы №13 организовали бесплатный общественный транспорт. Почему недовольны некоторые родители?На воротах школы - тяжёлый замок, а вход в здание запрещён. Виной всему - аварийное состояние и обрушившийся потолок в начале учебного года. Но школьники и их родители всё равно приходят сюда каждое утро. Теперь здесь - внеплановая остановка общественного транспорта. Детей подвозят до соседней школы №16 - она временно взяла под крыло весь педагогический состав и учеников.Надежда Мурнукова, местная жительница: «Встречаем у 13 школы, здесь, но он идёт 4-ка, как по маршруту, заезжает сюда, высаживает детей. Вы сейчас сами посмотрите, как дети табуном заходят, аж на ступеньках висят. Так же невозможно, каждый родитель переживает за своих детей.»Это обычный рейсовый маршрут, поэтому детям приходится делить автобус с простыми гражданами. Зачастую транспорт к школе приезжает уже полный, поэтому ученики буквально трамбуются в салон и едут друг на друге. Иногда разместиться им помогают учителя, которые тоже ездят на этом автобусе.- А сопровождающие будут?- Вообще не должно быть, но я поеду, потому что я оттуда. Пошли, пошли, пошли, быстро.И всё же - это лучше, чем идти пешком через многочисленные автомобильные дороги, говорят некоторые родители. От автобусной остановки до новой школы всего 5 минут и один нерегулируемый переход. Другие требуют организовать специальный автобус, который возил бы детей от дверей до дверей. Как было в первой четверти, но из-за отсутствия у частного перевозчика лицензии и спецоборудования, рейс пришлось отменить. Как нам сообщили в администрации города Гусь-Хрустальный, общественный транспорт - временная мера.Ксения Алмаметова, заведующая сектором информации администрации г. Гусь-Хрустального: «Сейчас, в данный момент, департаментом образования подписан приказ о выделении нашему городу такого специально оборудованного автобуса. И школа готовится к лицензированию на этот вид работ. И производится передача автобуса городу...Как мне сказали, в ближайшее время. Тоже не могу сказать... Если сейчас эта процедура производится передачи и лицензирования, то вот сколько она длится - я не знаю...»И если специальный автобус может появиться уже к новому году, то когда отремонтируют родную школу, которая оказалась памятником архитектуры, можно только гадать. Работы начнутся после проекта и экспертиз, утверждённых Госинспекцией по охране объектов культурного наследия области.Дмитрий Горкин, Александр Голубев, Вести-Владимир.