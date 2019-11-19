Уже два часа врачи, фельдшеры, водители рассказывают о проблемах своего учреждения.

В эти минуты в Заксобрании продолжается встреча сотрудников Владимирской станции скорой помощи с депутатами. Уже два часа врачи, фельдшеры, водители рассказывают о проблемах своего учреждения. И главный вопрос - не в деньгах. Люди устали от организационных проблем. Информирует Telegram - канал Законник.Например, по словам сотрудников, им не оставляют времени на санобработку машин. Бригады работают на разных машинах и иногда фельдшер не знает, где лежат средства для оказания экстренной помощи. Со слов сотрудников "скорой", за год уволились 17 фельдшеров. В смену заступает 12 человек вместо 35. Реанимационных бригад на 350 тысяч населения всего 2.Напомним, несколько дней назад сотрудники Владимирской станции скорой помощи опубликовали открытое письмо, его подписали около 50 человек - они требуют вернуть заработную плату на прежний уровень. Урезание зарплат младшего медперсонала произошло по инициативе областного департамента здравоохранения. В письме говорится, что в бригадах приходится работать по одному, несмотря на то, что по закону, на вызов должно выезжать минимум два работника. Спецмашины долгое время остаются без ремонта, поэтому водителям иногда приходится делать это за свой счёт. Открытое письмо направлено в адрес губернатора, а также в прокуратуру, трудовую инспекцию, Законодательное Собрание и приёмную Президента.Более подробную информацию о заседании рабочей группы Законник пообещал представит завтра. "Вести" следят за развитием событий.ВЫКЛ. ЗВУК