В новой клинике в Москве будет реализована современная концепция здравоохранения - «Медицины 4-П».

Холдинг «Асконалайф Групп» открыл в Москве многопрофильную клинику Askonamed и начал строительство сети клинических медицинских центров. Сегодня в сеть входит Первый клинический медицинский центр в Коврове, один из лидеров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Которую пациенты могут получить здесь по полису ОМС. Ключевые профили работы по ОМС - сердечно-сосудистая хирургия, кардиохирургия, офтальмология, онкология, оториноларингология. В новой клинике в Москве будет реализована современная концепция здравоохранения - «Медицины 4-П». В клинике проводится диагностика и лечение широкого спектра заболеваний - всего более 30 направлений медицинской помощи. А также медицина активного долголетия, суть которой - в профилактике естественных процессов старения и своевременном лечении внутренних проблем организма.Александр Лисин, главный врач первого клинического медицинского центра, г. Ковров: «Конечно же, пластическая хирургия. Это превентивная медицина, которая там будет развиваться. Врачи-генетики, которые будут работать на базе превентивной медицины. И, так называемая, anti-age терапия. Это такие новые перспективные направления. Установлены самые современные С02-лазеры для проведения косметических и косметологических операций. И, так называемое, новое направление - это эстетическая гинекология».