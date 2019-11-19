На фоне сообщений о проблемах со здоровьем у Владимира Зеленского, СМИ начали говорить о приходе к власти другого политика. С ним готовы выстраивать отношения и Россия, и США, заявляют источники.

На фоне сообщений о проблемах со здоровьем у Владимира Зеленского, СМИ начали говорить о приходе к власти другого политика. С ним готовы выстраивать отношения и Россия, и США, заявляют источники.Владимиру Зеленскому пора беспокоиться: на горизонте появился политик, готовый составить ему конкуренцию на следующих выборах. Речь идет о мэре Киева Виталии Кличко.Как сообщает телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на собственные источники, столичный градоначальник собирает вокруг себя людей, недовольных инициативами президента. Прежде всего речь идет о скандальном законопроекте о свободном рынке земли.На прошлой неделе Верховная рада приняла документ в первом чтении. В частные руки могут уйти миллионы гектаров плодородных черноземов. Большинство украинцев против.В 2014 году Владимир Кличко умерил президентские амбиции и уступил Петру Порошенко. Тогда политик удовлетворился креслом мэра Киева.Теперь бывший боксер готов штурмовать новые политические высоты. "Тем более что с ним готовы говорить как в США, так и в России", – пишет "Легитимный".Уже все пишут - Кличко будущий Президент Украины— MonteW (@Wladimi21894795)Украинская политика – занятие не для слабаков. После нескольких месяцев пребывания в президентском кресле от веселого и жизнерадостного Владимира Зеленского не осталось следа. Теперь это грустный, подавленный и измученный проблемами и обстоятельствами человек, отмечают очевидцы.У главы государства появились синяки под глазами, он много нервничает и плохо питается. Дошло до того, что политика хотели госпитализировать, сообщали на днях влиятельные телеграм-каналы.В отличие от сильно сдавшего , Кличко держит себя в форме. Бывший боксер выглядит бодрым и уверенным в себе, хотя после смены власти в стране кресло под мэром Киева зашаталось.В начале ноября против политика возбудили уголовное дело. Национальное антикоррупционное бюро заподозрило его и двух заместителей в хищении солидной суммы денег.Эксперты полагают, что уголовное дело – инструмент давления на Кличко, который упорно не желает покидать пост градоначальника. В октябре признался, что думает об увольнении строптивого мэра.