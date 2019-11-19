Во время приема злоумышленник передал сотруднице организации паспорт, подлинность которого вызвала сомнения. Мужчине под предлогом технического сбоя было отказано в предоставлении услуг...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 56-летнего москвича, подозреваемого в использовании заведомо поддельного паспорта. Также было установлено, что мужчина более 10 лет находился в федеральном розыске.К сотрудникам Отделения по вопросам миграции ОМВД России по району Нагатинский затон обратились представили государственного бюджетного учреждения «Мои документы». По словам сотрудников организации, к ним на прием пришел мужчина для получения государственных услуг. Во время приема он передал сотруднице организации паспорт, подлинность которого вызвала сомнения. Мужчине под предлогом технического сбоя было отказано в предоставлении услуг и предложено прийти на следующий день.Появившийся на следующий день на территории многофункционального центра мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Документ, который он использовал, был направлен на исследование. Согласно результатам проведенного исследования паспорт имеет признаки подделки.Также было установлено, что мужчина находился в федеральном розыске с 2009 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампом, печатей или бланков». О задержании сообщено инициатору розыска.По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампом, печатей или бланков».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22