Мужчина взял предоплату на покупку материалов и ушел из квартиры. После его ухода потерпевшая обнаружила, что из кошелька пропали денежные средства...

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в краже.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 80-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная и предложила услугу по замене водопроводных труб. Через некоторое время к ней в квартиру на 1-ой Новокузьминской улице пришел мужчина, который якобы должен выполнить работы.Мужчина взял предоплату на покупку материалов и ушел из квартиры. После его ухода потерпевшая обнаружила, что из кошелька пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина воспользовался моментом и тайно похитил из кошелька денежные средства. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а так же на установление соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18