Потерпевшая рассказала, что к ней подошла незнакомка и, угрожая, открыто похитила сумку...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемую в грабеже пенсионерки.В полицию обратилась 74-летняя москвичка. По словам потерпевшей, во время прогулки к ней на Даниловской набережной подошла незнакомка и, угрожая, открыто похитила сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылась.В результате проверочных мероприятий на Дербеневской набережной полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя приезжая.В настоящее время похищенное изъято.По данному факту дознанием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22