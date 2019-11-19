Легендарная группа Стаса Намина Цветы отмечает полувековой юбилей большим концертом в Кремле. Среди заявленных звезд и главная певица страны. Корреспондент Дни.ру встретил Аллу Пугачеву в фойе.

Легендарная группа Стаса Намина "Цветы" отмечает полувековой юбилей большим концертом в Кремле. Среди заявленных звезд и главная певица страны. Корреспондент "Дни.ру" встретил Аллу Пугачеву в фойе.Сергей Мазаев, Гарик Сукачев, Александр Малинин были приглашены Стасом Наминым в качестве участников праздничного вечера. А из зала им аплодируют Николай Носков, Валерий Леонтьев и еще шесть тысяч зрителей зрителей Кремлевского дворца.Завершает трехчасовой концерт, состоящий из 31 номера, Алла Пугачева. Вместе с группой "Цветы" она исполняет песни "Распахни свое окно" и "Мы желаем счастья вам".Примадонна подошла к выступлению ответственно – накануне она специально приехала в Кремль на репетицию. "Я так, поддержу просто", – скромно призналась Алла Борисовна корреспонденту "Дни.ру". Недавно она встречалась со Стасом Наминым на каком-то мероприятии, там-то он ее и позвал на свой бенефис.19 Ноя 2019 в 9:46 PST"Молодость вспомнили?" – поинтересовались окружившие певицу репортеры. "А что ее вспоминать? Я и так молодая", – с улыбкой ответила Пугачева, тряхнула конной рыжих волос и устремилась в гримерную.Надо заметить, что ее появление вызвало настоящий переполох в Кремле. Она крайне редко посещает какие-либо концерты – ходит к тем, кого по-настоящему ценит, уважает, любит. А ее отношение дорогого стоит.