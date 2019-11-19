Звезда реалити-шоу Дом-2 сделала пластику. Алена Рапунцель похвасталась результатами хирургического вмешательства.

Звездареалити-шоу "Дом-2" сделала пластику. Алена Рапунцель похвасталась результатамихирургического вмешательства.22-летняя молодая мама кардинально преобразилась.Помимо новой груди она обрела и измененный нос. Девушка легла под нож в началеноября. Алена Рапунцель увеличила грудь до третьего размера и исправила формуноса.Участницателестройки призналась, что пошла на такой серьезный шаг, чтобы нравится себе исвоему возлюбленному Роману Макееву. Однакопрактически сразу после преображения Алена Рапунцель рассталась с избранником, заявив,что дальше им не по пути.Звезда "Дома-2" довольнарезультатом операций. Она опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграме" видеос посещения врачей и показала, какими стали ее грудь и нос. "Даже не верится, что прошло уже две недели. Мне очень приятно,что вы проявляете столько внимания и заботы", – отметилаПо признанию участницы "Дома-2",в новом теле ей живется очень комфортно, а боли уже практически нет. "Я вамдаже передать не могу свои ощущения, когда сегодня в зеркале я увидела новуюгрудь", – поделилась девушка. Вместе с тем, посоветоваласвоим поклонницам, которые тоже хотят изменить внешность, смело идти кпоставленным целям, но лишь под присмотром профессионалов своего дела.