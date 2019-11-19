Звезда
реалити-шоу Дом-2 сделала пластику. Алена Рапунцель похвасталась результатами
хирургического вмешательства.
Звезда
реалити-шоу "Дом-2" сделала пластику. Алена Рапунцель похвасталась результатами
хирургического вмешательства.
22-летняя молодая мама кардинально преобразилась.
Помимо новой груди она обрела и измененный нос. Девушка легла под нож в начале
ноября. Алена Рапунцель увеличила грудь до третьего размера и исправила форму
носа.
Участница
телестройки призналась, что пошла на такой серьезный шаг, чтобы нравится себе и
своему возлюбленному Роману Макееву. Однако
практически сразу после преображения Алена Рапунцель рассталась с избранником, заявив,
что дальше им не по пути.
Звезда "Дома-2" довольна
результатом операций. Она опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграме" видео
с посещения врачей и показала, какими стали ее грудь и нос. "Даже не верится, что прошло уже две недели. Мне очень приятно,
что вы проявляете столько внимания и заботы", – отметила
По признанию участницы "Дома-2",
в новом теле ей живется очень комфортно, а боли уже практически нет. "Я вам
даже передать не могу свои ощущения, когда сегодня в зеркале я увидела новую
грудь", – поделилась девушка. Вместе с тем, посоветовала
своим поклонницам, которые тоже хотят изменить внешность, смело идти к
поставленным целям, но лишь под присмотром профессионалов своего дела.