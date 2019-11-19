Президенту представят предложения по проекту моста через реку Лену. Владимир Путин отдал соответствующее поручение правительству, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Президенту представят предложения по проекту моста через реку Лену. Владимир Путин отдал соответствующее поручение правительству, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Ранее сообщалось, что Путин поддержал проект автодорожного строительства моста в районе Якутска. "Ситуация созрела до реализации", — отметил он после получения письма от главы Якутии Айсена Николаева.Николаев ранее отмечал, что проект получил поддержку правительства и профильных ведомств. Решение о строительстве моста могут принять уже до конца текущего года.Мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала постройку моста "вековой мечтой народа": она отмечает, что его ждут уже сорок лет.Мост объединит федеральную трассу "Вилюй" с автодорогами "Лена" и "Колыма". Река Лена – основная непреодоленная водная преграда региона. В течение пяти месяцев в году между восточной и западной частью Якутии нет стабильного сообщения. Ленский мост решит эту проблему. Строительство этого автодорожного моста означает связь Восточной Сибири с портами Охотского моря через транспортный коридор от Иркутска до Магадана.