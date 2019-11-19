Основная часть средств выделена на реализацию национальных проектов

Проект областного бюджета на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов внесен в Законодательное Собрание Владимирской области. Главный финансовый документ обсудили сегодня. Основная часть средств выделена на реализацию национальных проектов, рассказал Максим Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания.Максим Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания: «Более десяти миллиардов ежегодно направляется в реальный сектор экономики. В 20 году значительные средства туда направятся. При этом рост валового регионального продукта по прогнозам - на 1% в год. Это, конечно, не тот темп, который нужен нам и региону для динамичного развития.»Валовый региональный продукт - показатель экономического роста. На следующий год все субсидии распределены. Более миллиарда рублей перераспределяются из областного бюджета в муниципалитеты. Бюджет станет "ближе к людям", отметил Максим Максюков. Перераспределение произошло и из-за обращений простых граждан. Например, они поступали от муниципальных образовательных учреждений Судогодского района, Мурома, Гусь-Хрустального. Школам и детским садам требуется ремонт- большинство из них были построены в советские годы. В 2020 году заложены субсидии на строительство трех новых школ , трех детских садов и трех больниц. О приоритетах на ближайшие три года рассказал Вячеслав Кузин, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики.Вячеслав Кузин, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области: «В 20 году экономика области, а, точнее, все ее сектора - реальный сектор экономики, государственный, домашнее хозяйство - позволят мобилизовать областной бюджет. Не консолидированный. Только в областной бюджет - 45 миллиардов, 605 миллионов рублей. Это 9,25%валового регионального продукта.»Анастасия Сахарова, Максим Котов