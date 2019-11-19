Сделано страшное заявление о состоянии артистки. Скандальный блогер Лена Миро предположила, что Анастасия Заворотнюк скоро покинет этот мир.

Сделано страшное заявление о состоянии артистки. Скандальный блогер Лена Миро предположила, что Анастасия Заворотнюк скоро покинет этот мир.Светский обозревательконстатировала, что родственники знаменитости отказывается говорить что-токонкретное. По ее словам, все заявления семьи актрисы размыты и сводятся ктому, что Анастасия Заворотнюк болеет, обсуждать это не нужно, а на лечениенеобходимы деньги."Мнекажется, дело – вовсе не в желании избежать вмешательства журналистов.Журналисты вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться несмотря ни на что. Алюди развлекали, развлекают и будут развлекать себя разговорами о том, что уЗаворотнюк – опухоль мозга до тех пор, пока Настя, простите, не умрет", -заявила Миро. Она предположила,что у артистки тот вид опухоли мозга, который нельзя излечить – например,глиобластома, от которой умерла в 2015 году певица Жанна Фриске.Блогер объяснила, что диагноз"глиобластома" означает одно: что пациент скоро умрет. "Один из ста протянет допяти лет, причем все эти пять лет он будет возвращаться на операционный стол ипроходить курсы химиотерапии, так как глиобластома имеет свойство вырастатьвновь", – отметила обозреватель.12 Окт 2019 в 12:19 PDTПо словам Миро, подавляющее большинство людей с такимдиагнозом не протягивают и года. В этом, по мнению блогера, и заключается причина гробового молчания семьи Анастасии Заворотнюк.11 Окт 2019 в 3:58 PDTОна добавила, что обнародовать его –это открыто сказать всему миру, что человека скоро не будет, и вылечить егоневозможно. "Счет идет на месяцы, а, может, и на недели", – заявила блогер.Материал дополняется