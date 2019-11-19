Сделано страшное заявление о состоянии артистки. Скандальный блогер Лена Миро предположила, что Анастасия Заворотнюк скоро покинет этот мир.
Сделано страшное заявление о состоянии артистки. Скандальный блогер Лена Миро предположила, что Анастасия Заворотнюк скоро покинет этот мир.
Светский обозреватель
констатировала, что родственники знаменитости отказывается говорить что-то
конкретное. По ее словам, все заявления семьи актрисы размыты и сводятся к
тому, что Анастасия Заворотнюк болеет, обсуждать это не нужно, а на лечение
необходимы деньги.
"Мне
кажется, дело – вовсе не в желании избежать вмешательства журналистов.
Журналисты вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться несмотря ни на что. А
люди развлекали, развлекают и будут развлекать себя разговорами о том, что у
Заворотнюк – опухоль мозга до тех пор, пока Настя, простите, не умрет", -
заявила Миро. Она предположила,
что у артистки тот вид опухоли мозга, который нельзя излечить – например,
глиобластома, от которой умерла в 2015 году певица Жанна Фриске.
Блогер объяснила, что диагноз
"глиобластома" означает одно: что пациент скоро умрет. "Один из ста протянет до
пяти лет, причем все эти пять лет он будет возвращаться на операционный стол и
проходить курсы химиотерапии, так как глиобластома имеет свойство вырастать
вновь", – отметила обозреватель.
12 Окт 2019 в 12:19 PDT
По словам Миро, подавляющее большинство людей с таким
диагнозом не протягивают и года. В этом, по мнению блогера, и заключается причина гробового молчания семьи Анастасии Заворотнюк.
11 Окт 2019 в 3:58 PDT
Она добавила, что обнародовать его –
это открыто сказать всему миру, что человека скоро не будет, и вылечить его
невозможно. "Счет идет на месяцы, а, может, и на недели", – заявила блогер.
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