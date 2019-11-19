Регина Тодоренко и Влад Топалов являются дотошными родителями для своей малютки. Тем не менее, знаменитые мама и папа не всегда справляются самостоятельно, а потом приняли нелегкое решение отдать ребенка чужой женщине.

Регина Тодоренко и Влад Топалов являются дотошными родителями для своей малютки. Тем не менее, знаменитые мама и папа не всегда справляются самостоятельно, а потом приняли нелегкое решение отдать ребенка чужой женщине.О произошедшем телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она поделилась своими переживаниями по поводу того, что прежде у нее возникало много сомнений. Девушка поведала, что найти няню для своего ненаглядного чада им с Топаловым было очень сложно."Сперва я протестовала: "Отдать какой-то чужой женщине своегоребенка???? Никогда в жизни! Never!!!! поначалу поманили мама, тетя исестра)))🙏🏻🙏🏻🙏🏻Когда вышла на работу, я поняла, что помощьквалифицированного педагога-воспитателя просто необходима!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)", – рассказала Регина.Она поделилась с поклонниками трудностями при выборе опытного специалиста. Молодая мама отметила, что им с мужем пришлось провести множество собеседований, прежде, чем найти ту няню, которая бы устроила их обоих. Девушка отметила, что у многих претендентов были свои странности, с которыми звездные родители не могли смириться.18 Ноя 2019 в 1:18 PST"Некоторые няни Работали с детьми, даже не видя родителей(у папыбизнес , а мама тусуется в Монако с подружками); были няни , которыеобращаются с ребенком как с овощем , говоря "ну, он же еще ничего непонимает"; бывали те, что диктовали свои правила; но в большинствеслучаев все рассказывают о своей тяжелой жизни, про болезни своихродственников и о том, о чем я бы и не хотела знать и даже не спрашивала", – посетовала Тодоренко.Впрочем, к счастью, однажды фортуна улыбнулась знаменитой семье, и нужный претендент был найден. Телеведущая подчеркнула, что в первую очередь они с Топаловым искали помощника, однако заменить родителей няня никогда не сможет.