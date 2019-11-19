В марте сборная России по футболу проведет контрольный матч с командой Молдавии. Встреча пройдет 31 марта в Кишиневе на стадионе Зимбру.

В марте сборная России по футболу проведет контрольный матч с командой Молдавии. Встреча пройдет 31 марта в Кишиневе на стадионе "Зимбру".Матч со сборной Молдавии станет одним из этапов подготовки к чемпионату Европы 2020. Сборная России досрочно завоевала путевку в финальный турнир. Наша сборная трижды играла с молдавской командой. Две встречи выиграли россияне, один матч завершился вничью.Молдавская федерация футбола подтвердила, что матч пройдет в марте. Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил РИА Новости, что переговоры относительно встречи еще не завершены.