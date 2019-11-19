В шведском Хельсинборге продолжается чемпионат Европы по керлингу. Женская сборная России одержала свою четвертую победу на турнире. На это раз над сборной Чехии.

В шведском Хельсинборге продолжается чемпионат Европы по керлингу. Женская сборная России одержала свою четвертую победу на турнире. На это раз над сборной Чехии.Наша команда, за которую выступали Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, победила чешек 7:3. Россиянки выиграли четвертый матч из пяти. Следующую встречу наши девушки проведут с итальянками.Наша мужская сборная в составе Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Алексей Тузов и Антон Калалб, уступила сборной Германии 7:11. Сборная России одержала только одну победу в пяти матчах.