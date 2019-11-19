В понедельник, 18 ноября, прошел финал XI Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов ТранспАрт-2019. Победителем в командном зачете стал Российский университет транспорта (РУТ). Главный приз победителям вручил министр транспорта России Евгений Дитрих.
В понедельник, 18 ноября, прошел финал XI Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019". Победителем в командном зачете стал Российский университет транспорта (РУТ). Главный приз победителям вручил министр транспорта России Евгений Дитрих.
"Я поздравляю всех победителей и благодарю всех участников
за творчество, которое представили студенты в стенах Российского университета
транспорта", – отметил Дитрих на финальном концерте международного фестиваля
"ТранспАрт". Нетворческих людей в транспортной отрасли не бывает, подчеркнул
министр.
В конкурсе на тему "Путешествие в историю транспорта",
посвященном 210-летию со дня основания единого транспортного ведомства и
транспортного образования в нашей стране, участвовали студенты 16 вузов
министерства транспорта и федеральных ведомств, а также учащиеся высших учебных
заведений стран СНГ. Ребята боролись за победу в нескольких номинациях.
Команда Российского университета транспорта представила
музыкальный номер "Сила судьбы" под песню в исполнении студентки
Вардуи Геворгян. С помощью театра теней была представлена история развития
транспорта – от появления колеса до современных механизмов.
Номер стал продолжением видео, где главная героиня с
символом РУТ – Вечным студентом – путешествовала во времени. Они прокатились на
корабле, спустились в метро, путешествовали поездом, а потом направились в
аэропорт.
Студенты РУТ были сильнее всех в номинации "Сценическое
искусство". А за фотографию главный приз получил Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Кроме того, жюри
отметило специальным призом фотоработу студента РУТ (МИИТ) Константина Куделина.
В литературном конкурсе победила студентка РУТ Ольга
Одинцова. Еще один учащийся РУТ – Артур Басов – оказался сильнее всех в
номинации "Графический дизайн". В номинации "Лучшая видео
визитка" победили студенты-транспортники с Урала. А в номинации
"Изобразительное искусство" – учащиеся Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской авиации.
На время фестиваля Дворец культуры РУТ стал единой площадкой
талантов и поклонников. Конкурс завершился ярким гала-концертом.
XI Международный творческий фестиваль студентов транспортных
вузов "ТранспАрт-2019" проводится ежегодно по инициативе и при поддержке
Министерства транспорта Российской Федерации в рамках "Транспортной недели -
2019".
За победу в творческом фестивале "ТранспАрт-2019" боролись
16 транспортных вузов. Среди них – Российский университет транспорта (РУТ),
Московский государственный технический университет гражданской авиации
(МГТУГА), Петербургский государственный университет путей сообщения императора
Александра I (ПГУПС), а также высшие учебные заведения из Омска, Самары,
Иркутска, Ростова-на-Дону и других городов.