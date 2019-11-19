В понедельник, 18 ноября, прошел финал XI Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов ТранспАрт-2019. Победителем в командном зачете стал Российский университет транспорта (РУТ). Главный приз победителям вручил министр транспорта России Евгений Дитрих.

В понедельник, 18 ноября, прошел финал XI Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019". Победителем в командном зачете стал Российский университет транспорта (РУТ). Главный приз победителям вручил министр транспорта России Евгений Дитрих."Я поздравляю всех победителей и благодарю всех участниковза творчество, которое представили студенты в стенах Российского университетатранспорта", – отметил Дитрих на финальном концерте международного фестиваля"ТранспАрт". Нетворческих людей в транспортной отрасли не бывает, подчеркнулминистр.В конкурсе на тему "Путешествие в историю транспорта",посвященном 210-летию со дня основания единого транспортного ведомства итранспортного образования в нашей стране, участвовали студенты 16 вузовминистерства транспорта и федеральных ведомств, а также учащиеся высших учебныхзаведений стран СНГ. Ребята боролись за победу в нескольких номинациях.Команда Российского университета транспорта представиламузыкальный номер "Сила судьбы" под песню в исполнении студенткиВардуи Геворгян. С помощью театра теней была представлена история развитиятранспорта – от появления колеса до современных механизмов.Номер стал продолжением видео, где главная героиня ссимволом РУТ – Вечным студентом – путешествовала во времени. Они прокатились накорабле, спустились в метро, путешествовали поездом, а потом направились ваэропорт.Студенты РУТ были сильнее всех в номинации "Сценическоеискусство". А за фотографию главный приз получил Государственныйуниверситет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Кроме того, жюриотметило специальным призом фотоработу студента РУТ (МИИТ) Константина Куделина.В литературном конкурсе победила студентка РУТ ОльгаОдинцова. Еще один учащийся РУТ – Артур Басов – оказался сильнее всех вноминации "Графический дизайн". В номинации "Лучшая видеовизитка" победили студенты-транспортники с Урала. А в номинации"Изобразительное искусство" – учащиеся Санкт-Петербургскогогосударственного университета гражданской авиации.На время фестиваля Дворец культуры РУТ стал единой площадкойталантов и поклонников. Конкурс завершился ярким гала-концертом.XI Международный творческий фестиваль студентов транспортныхвузов "ТранспАрт-2019" проводится ежегодно по инициативе и при поддержкеМинистерства транспорта Российской Федерации в рамках "Транспортной недели -2019".За победу в творческом фестивале "ТранспАрт-2019" боролись16 транспортных вузов. Среди них – Российский университет транспорта (РУТ),Московский государственный технический университет гражданской авиации(МГТУГА), Петербургский государственный университет путей сообщения императораАлександра I (ПГУПС), а также высшие учебные заведения из Омска, Самары,Иркутска, Ростова-на-Дону и других городов.