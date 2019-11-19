Сотрудники Карельской таможни смогли пресечь попытку ввозу в страну более 30 единиц оружия. Россиянин перевозил целый арсенал в своей машине. По данным ,изъятые предметы являются боевым ..

Сотрудники Карельской таможни смогли пресечь попытку ввозу в страну более 30 единиц оружия. Россиянин перевозил целый арсенал в своей машине.По данным ,изъятые предметы являются боевым и охотничьим холодным оружием. Самым древним экземпляром оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года.В пресс-службе таможни также уточнили, что кроме шпаг XVIII и XIX веков были пехотные и кавалерийские сабли и палаши, в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США. Их стоимость составляет более 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде.