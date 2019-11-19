В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0.

В Мадриде завершился матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии. Наши теннисисты одержали победу с результатом 3:0.Матч завершился встречей пар. Карен Хачанов и Андрей Рублев победили Ивана Додига и Николу Мектича в двух партиях 7:6 (7:3), 6:4. Ранее Андрей Рублев выиграл у Борно Гойо 6:3, 6:3, и сборная России повела в матче. Затем Карен Хачанов взял верх над Борно Чоричем 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 и обеспечил досрочную победу.Сборная России выиграла 3:0 первый матч. Во вторник наши теннисисты сыграют с хозяевами соревнований – испанцами.