В столице состоялось одно из самых престижных светских мероприятий – Бал дебютанток журнала Tatler. Пристальное внимание и критические отзывы вызвала Яна Рудковская, причем сразу по нескольким причинам.

В столице состоялось одно из самых престижных светских мероприятий – "Бал дебютанток" журнала Tatler. Пристальное внимание и критические отзывы вызвала Яна Рудковская, причем сразу по нескольким причинам.Накануне, 18 ноября, в Доме Пашкова под звуки вальсов и полонеза кружились юные дочери известных российских личностей. Поддержать их пришли родные и представители отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне музыкальный продюсер Яна Рудковская. Гламурная дива предстала перед гостями в роскошном светлом платье с огромным шлейфом, украшенный перьями. С собой Яна прихватила шестилетнего сына Александра. В Сети бурно раскритиковали Рудковскую. Дескать, платье нелепо для такого выхода: продюсер создала впечатление, будто своим видом хочет затмить всех вокруг, что просто недопустимо для такого мероприятия.Пристальное внимание привлекли рэпер Тимати и его избранница, модель Анастасия Решетова. Для манекенщицы этот выход в свет оказался первым после рождения ребенка. Фигуристая Анастасия предстала перед публикой в эффектном декольтированном черном платье, подчеркивающим все ее аппетитные формы. Впрочем, в Сети досталось и ей. Комментаторы сочли, что Анастасия могла бы нарядиться в наряд и поинтереснее.Что касается форм, то родившей Решетовой не уступила 21-летняя внучка актера Михаила Боярского Екатерина. Девушка появилась на паркете в сопровождении именитого деда, отца Сергея Боярского и бабушки Ларисы Луппиан. Скромный наряд не смог скрыть "богатств" эффектной блондинки.Традиционно появилась на балу Тина Канделаки с дочкой Меланией. Телеведущая отдала предпочтение атласному красному платью, чем выделилась на мероприятии. А вот ее наследница выбрала светлое закрытое, но короткое платье.Также с дочкой Марией Кончаловской вышла на паркет и актриса Любовь Толкалина. Обе нарядились в золотистые блестящие наряды. После того, как наследница артистки переехала в Санкт-Петербург, мать и дочь стали еще ближе друг к другу, несмотря на разделяющее их расстояние.В свет вышла и светский хроникер Божена Рынска. После трагической смерти мужа, медиаменеджера Игоря Малашенко, убитая горем Божена заперлась в доме и лишь спустя месяцы начала потихоньку появляться на публике. В конце зимы у Рынской появится первенец. Дочь ей родит суррогатная мать.Украшением вечера стали любимые женщины певца – жена Эмма и дочь Устинья. Артист и его дамы не в первый раз посещают бал. Отметим, что семья живет в Германии, но часто бывает в России.На балу отметились и отец и дочь Стриженовы. Александр Стриженов вывел в свет дочь Сашу, которая для мероприятия выбрала светлое платье с черным бархатным поясом. Темные волосы девушка убрала в высокую прическу. Почему их не сопровождала мать, популярная телеведущая , остается только догадываться.