Ранее модель из Петербурга Дарья Андреева (Даша Монтана) заявила, что Настя Рыбка украла у нее две тысячи евро, мобильный телефон и другие личные вещи. Адвокат экскортницы ответил, что это ..

Ранеемодель из Петербурга Дарья Андреева (Даша Монтана) заявила, что Настя Рыбка украла у нее две тысячи евро, мобильный телефон и другие личные вещи. Адвокат экскортницы ответил, что это клевета. Сама девушка открестилась от обвинений и сообщила, что не могла ничего украсть, и это могут доказать все те люди, с которыми они вместе отдыхали.Как уточнил юрист, он вместе со своей подопечной подали встречное заявлении в отношении Андреевой. Речь там идет о наркотиках, уточнили в , Он также отметил, что Дарья, которую преподносят как дочку какого-то топ-менеджера "Газпрома", на самом деле обычная девушка.