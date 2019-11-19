Определились 19 из 24 участников чемпионата Европы футболу. В том числе и один из соперников сборной России. Им стала команда Дании.

Определились 19 из 24 участников чемпионата Европы футболу. В том числе и один из соперников сборной России. Им стала команда Дании.Сборная России и Дании сыграют в группе В. Позже станут известны еще два участника этого квартета. Матчи группового турнира пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.В финальный турнир Евро-2020 пробились сборные Хорватии, Португалии, Германии, Нидерландов, Австрии, Англии, Бельгии, России, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Дании. Еще одна команда-участница турнира определится во вторник после матчей в группе Е. Еще четыре участника станут известны в марте после стыковых матчей Лиги наций.