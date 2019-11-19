Дела у президента Украины Владимира Зеленского хуже с каждым днем. Подорвавший здоровье от многочисленных стрессов политик потерял контроль над соратниками. От безысходности он вынужден вступить в коалицию со своим предшественником Петром Порошенко.

Дела у президента Украины Владимира Зеленского хуже с каждым днем. Подорвавший здоровье от многочисленных стрессов политик потерял контроль над соратниками. От безысходности он вынужден вступить в коалицию со своим предшественником Петром Порошенко.Украина вступила в первый политический кризис при новомпрезиденте, констатировал политический аналитик Андрей Головачев. Он неисключил, что досрочные парламентские выборы могут пройти следующей осенью.Эксперт уверен: причина кризиса в том, что президентотказался разрывать отношения с олигархом Игорем Коломойским, на чем настаивалМеждународный валютный фонд. Зеленский надеялся, что задобрит организациюзаконом о свободном рынке земли, но Фонд остался непреклонен.Фактически Украина стала заложницей личных отношенийЗеленского и Коломойского, констатировал эксперт. "Ситуация скверная:уже потерял контроль над фракцией "Слуга народа", потомучто люди Коломойского и Авакова (глава МВД Арсен Аваков. – Прим.ред.)фактически уже вышли из коалиции", – написал Головачев на своей странице в"Фейсбук".По его мнению, у президента не осталось другого выхода,кроме как вступать в союз со своим предшественником Петром Порошенко."Процесс этот уже пошел", – считает политолог.Действительно, последнее время в Верховной раде происходятстранные вещи. Некоторые депутаты от "Слуги народа" обвинилиоднопартийцев в том, что те продвигают на высокие посты в парламентесторонников Петра Порошенко.Прежде всего речь идет о бывшем главе Института национальнойпамяти Владимире Вятровиче. Одиозный историк известен своими антироссийскимифальсификациями. Депутат Максим Бужанский уверен: "Слуга народа" вступила в ситуативный союз с партией Порошенко "Европейская солидарность".