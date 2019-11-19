Дела у президента Украины Владимира Зеленского хуже с каждым днем. Подорвавший здоровье от многочисленных стрессов политик потерял контроль над соратниками. От безысходности он вынужден вступить в коалицию со своим предшественником Петром Порошенко.
Дела у президента Украины Владимира Зеленского хуже с каждым днем. Подорвавший здоровье от многочисленных стрессов политик потерял контроль над соратниками. От безысходности он вынужден вступить в коалицию со своим предшественником Петром Порошенко.
Украина вступила в первый политический кризис при новом
президенте, констатировал политический аналитик Андрей Головачев. Он не
исключил, что досрочные парламентские выборы могут пройти следующей осенью.
Эксперт уверен: причина кризиса в том, что президент
отказался разрывать отношения с олигархом Игорем Коломойским, на чем настаивал
Международный валютный фонд. Зеленский надеялся, что задобрит организацию
законом о свободном рынке земли, но Фонд остался непреклонен.
Фактически Украина стала заложницей личных отношений
Зеленского и Коломойского, констатировал эксперт. "Ситуация скверная:
уже потерял контроль над фракцией "Слуга народа", потому
что люди Коломойского и Авакова (глава МВД Арсен Аваков. – Прим.ред.)
фактически уже вышли из коалиции", – написал Головачев на своей странице в
"Фейсбук".
По его мнению, у президента не осталось другого выхода,
кроме как вступать в союз со своим предшественником Петром Порошенко.
"Процесс этот уже пошел", – считает политолог.
Действительно, последнее время в Верховной раде происходят
странные вещи. Некоторые депутаты от "Слуги народа" обвинили
однопартийцев в том, что те продвигают на высокие посты в парламенте
сторонников Петра Порошенко.
Прежде всего речь идет о бывшем главе Института национальной
памяти Владимире Вятровиче. Одиозный историк известен своими антироссийскими
фальсификациями. Депутат Максим Бужанский уверен: "Слуга народа" вступила в ситуативный союз с партией Порошенко "Европейская солидарность".