Появились данные, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская расстались. Говорят, инициатором разрыва стал певец.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2019-shalyapin-brosil-cymbalyuk-romanovskuyu.html" target="_blank">Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую</a> - Появились данные, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская расстались. Говорят, инициатором разрыва стал певец.
[url=https://33live.ru/novosti/19-11-2019-shalyapin-brosil-cymbalyuk-romanovskuyu.html]Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую[/url] - Появились данные, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская расстались. Говорят, инициатором разрыва стал певец.