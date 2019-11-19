Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться 9 декабря в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. О том, стоит ли ждать очередных украинских провокаций и срыва мероприятия в разговоре с корреспондентом Дни.ру высказался известный ведущий Владимир Соловьев.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться 9 декабря в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. О том, стоит ли ждать очередных украинских провокаций и срыва мероприятия в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" высказался известный ведущий Владимир Соловьев.Как подчеркнул журналист, он уверен, что сами переговоры в нормандском формате состоятся. Самый большой вопрос заключается в том ,к каким итогам приведет эта встреча.Владимир Соловьев напомнил, что в отсутствии каких бы то ни было провокаций перед саммитом заинтересована, в первую очередь, сама украинская сторона. "Напомню,что это была их страстная мечта обязательно встретиться", – заметил он в разговоре с "". "Такчто если украинская сторона понимает свои интересы, она никаких провокаций недопустит", – добавил журналист.Впрочем, даже самый неожиданный выпад со стороны Киева в преддверии переговоров в Париже удивления в Москве не вызовет. "Еслинечто случится, то мы отнесемся к этому как к давно ожидаемомуповедению Зеленского и его команды. Потому что у них пока слова не сильно соответствуютделам", – изящно поставил на место украинского лидера Владимир Соловьев."Можетбыть они, конечно, что-то и хотят, но вот достичь своих хотелок у них никак неполучается", – констатировал ведущий.Вместе с тем, совсем отстранять Украину от решения собственной судьбы, как советуют некоторые горячие головы, Владимир Соловьев считает нецелесообразным. "Тогданормандский формат не имеет никакого смысла. А просто так побеседовать сМеркель или с Макроном, я думаю, Владимир Владимирович найдет возможность", – объяснил он."Все-таки в отличие от Зеленского, наш президент человекзанятой и просто так тратить время на пустопорожние разговоры, очевидно, несобирается. Поэтому если есть предмет для разговора – имеет смысл говорить, аесли предмета нет, то какой смысл?" – заключил журналист.Глава МИД Германии заявил, что «за долгое время появилась наилучшая возможность сделать решающие шаги в разрешении кризиса на Украине».Интересно, а почему он не договаривает, что такая возможность появилась после ухода «президента мира» Порошенко, которого поддерживала Германия?— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)Напомним, первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться на переговорах лидеров стран нормандской четверки, назначенных в Париже на 9 декабря. Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала, что не видит смысла во "встрече ради встречи" и надеется, что Киев проделает предварительную работу для выполнения своей части минских соглашений.