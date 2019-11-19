Скоро легендарный актер Михаил Боярский отметит круглую дату. О том, как чувствует себя будущий юбиляр, узнали журналисты.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2019-sostoyanie-mixaila-boyarskogo-podderzhivayut-specialisty.html" target="_blank">Состояние Михаила Боярского поддерживают специалисты</a> - Скоро легендарный актер Михаил Боярский отметит круглую дату. О том, как чувствует себя будущий юбиляр, узнали журналисты.
[url=https://33live.ru/novosti/19-11-2019-sostoyanie-mixaila-boyarskogo-podderzhivayut-specialisty.html]Состояние Михаила Боярского поддерживают специалисты[/url] - Скоро легендарный актер Михаил Боярский отметит круглую дату. О том, как чувствует себя будущий юбиляр, узнали журналисты.