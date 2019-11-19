Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич поделилась радостной новостью о том, что ей сделали предложение. Она опубликовала фотографию с будущим мужем.

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич поделилась радостной новостью о том, что ей сделали предложение. Она опубликовала фотографию с будущим мужем.О своей помолвке звезда, известная больше как Соня Кей, рассказала на личной странице в "Инстаграме". Позже она призналасьв эфире "Сніданку з 1+1", что ее жених никак не связан с шоу-бизнесом."Я сказала Так! 💍❤️", – подписала девушка свою фотографию.На ней она стоит в обнимку с молодым человеком, лица которого не видно. В кадре Соня с поднятой рукой, а на безымянном пальце изящное колечко. Фанаты не оставляли ее в покое, поэтому певица решила раскрыть карты и рассказать подробнее о своем избраннике."Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Оно было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним", – поделилась София.18 Ноя 2019 в 4:27 PSTЕстественно, фолловеры звезды начал поздравлять и желать всего самого наилучшего будущим супругам. "Красотка!", "Ух, какая широкая спина у твоего будущего мужа", "Счастья вам!", такие комментарии оставили поклонники Софии под ее постами в "Инстаграме".