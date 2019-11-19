В понедельник, 18 ноября, Государственный департамент США опубликовал предупреждение для граждан страны, которые посещают и планируют посетить Иерусалим, Западный берег реки Иордан, а также сектор Газа.

В понедельник, 18 ноября, Государственный департамент США опубликовал предупреждение для граждан страны, которые посещают и планируют посетить Иерусалим, Западный берег реки Иордан, а также сектор Газа. Данному предупреждению предшествовало официальное заявление государственного секретаря Майка Помпео о том, что Соединенные Штаты не считают израильские поселения на территориях Палестины не соответствующими международному праву.Как отмечается в сообщении на сайте Государственного департамента, отдельные лица и группы, выступающие против вышеупомянутого заявления госсекретаря, могут быть направлены против частных интересов США и граждан страны, а также против правительственных учреждений Соединенных Штатов.Ведомство предполагает, что целями нападений могут быть популярные среди граждан США общественные мероприятия, рестораны, клубы и отели, школы, торговые центры и рынки, религиозные места, транспорт, объекты туристической инфраструктуры, передает РИА Новости.Также посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле обратилось к гражданам своей страны, находящимся в Израиле, с призывом быть бдительными и осторожными во время посещения Иерусалима и палестинских территорий.Поселения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, где живут уже почти 600 тысяч израильтян, считаются главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом. Также их принято считать одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, воспринимающими поселенческую деятельность Израиля как политику закрепления этого государства на территориях, которые были завоеваны полвека назад.