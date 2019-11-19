Известный актер Игорь Верник вновь попал в больницу. В этот раз он приехал в одно из столичных медицинских учреждений самостоятельно. Как передает ,мужчина пожаловался на боли в области ..

Известный актер Игорь Верник вновь попал в больницу. В этот раз он приехал в одно из столичных медицинских учреждений самостоятельно.Как передает ,мужчина пожаловался на боли в области желудка. После того, как его осмотрели, было принято решение о срочной госпитализации. Оказалось, что у актера острый панкреатит.Верник известен зрителям по фильмам "Мастер и Маргарита", "Любовь в большом городе – 2", "Мамы" и многим другим. В 2016 году он получил звание народного артиста России.