18 ноября отметила свой день рождения мать Татьяны Навки – Раиса Анатольевна. Дочь поспешила поздравить любимую именинницу.

18 ноября отметила свой день рождения мать Татьяны Навки – Раиса Анатольевна. Дочь поспешила поздравить любимую именинницу.Фигуристка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" снимок родительницы. Кадр сделан в Дубае, где Раиса Анатольевна, судя по всему, встретила праздник."Дорогая наша мамочка и бабушка, С Днем Рождения! Вот еще на год ты стала красивее, мудрее и счастливее! Можно сказать бесконечное количество слов благодарности, написать целую книгу твоих ценных советов и вспомнить огромное количество наших семейных историй! И получился бы отличный долгий тост, но я хочу просто сказать: Спасибо, что ты у нас такая, на которую хочется равняться!", от всего сердца поблагодарила спортсменка.18 Ноя 2019 в 3:46 PSTНавка добавила, что они все очень ее любят и ценят, назвав Раису Анатольевну маяком по всему жизненному пути. "Поэтому свети как можно ярче и дольше!", пожелала Татьяна."Как трогательно...", – призналась расчувствовавшаяся фанатка.Поклонники стали наперебой писать поздравления родительнице фигуристки. В основном желали здоровья и счастья. Также фолловеры отметили, что женщина прекрасно выглядит для своих лет. "Какая прекрасная у вас мама", "Вот это женщина", "У такой красавицы мамы не могло не родиться такого красивого ее продолжения – нашей умницы, благодарной дочери и к тому же самой любимой фигуристки по имени Татьяна" – такие комментарии под фото Навки оставляли поклонники.