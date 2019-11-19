Уголовное дело возбудили в Раменском в отношении женщины, у которой нашли около 800 граммов наркотиков. Ей грозит 20 лет тюрьмы. Стало известно, что правоохранители обратили внимание на ..

Уголовное дело возбудили в Раменском в отношении женщины, у которой нашли около 800 граммов наркотиков. Ей грозит 20 лет тюрьмы.Стало известно, что правоохранители обратили внимание на подозрительную женщину и решили задержать ее. Она созналась, что сделала закладку в урне у дома по улице Михалевича. На месте полицейские обнаружили контейнер со 151 героиновым свертком, передает Дома у задержанной нашли еще 119 пакетиков с наркотиком.