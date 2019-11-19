Специалисты провели опыты с астронавтами и выявили в левой внутренней яремной вене 11 из них обратный ток крови. По их мнению, это может быть смертельно опасно. Как передает , яремная вена ..

Специалисты провели опыты с астронавтами и выявили в левой внутренней яремной вене 11 из них обратный ток крови. По их мнению, это может быть смертельно опасно.Как передает , яремная вена является одним из двух крупнейших сосудов, по которому кровь вытекает из мозга в сторону сердца. Как уточнили ученые, причина кроется в отсутствии на Международной космической станции гравитации.По данным специалистов, смещение внутренних органов приводит к сдавливанию вены, что заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении. У одного из испытуемых нашли сгусток, который мог привести к летальному исходу. С ним удалось справиться с помощью специальных препаратов.