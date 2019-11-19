Несколько специалистов провели опыты с астронавтами и выявили в левой внутренней яремной вене 11 из них обратный ток крови. По их мнению, это может быть смертельно опасным для ..

Несколько специалистов провели опыты с астронавтами и выявили в левой внутренней яремной вене 11 из них обратный ток крови. По их мнению, это может быть смертельно опасным для космонавтов.Как передает , яремная вена является одним из двух крупнейших сосудов, по которому кровь вытекает из мозга в сторону сердца. Как уточнили ученые, причиной этого является отсутствие на Международной космической станции гравитации.По данным специалистов, смещение внутренних органов приводит к сдавливанию вены, что и заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении. У одного из испытуемых в крови нашли сгусток, который мог привести к летальному исходу. С ним удалось справиться с помощью специальных препаратов.