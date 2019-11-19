Договор с Львом Антоновым был расторгнут в связи с неоднократным неисполнением последним своих служебных обязанностей без уважительных причин.

Как сообщает Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области, договор с Львом Антоновым был расторгнут в связи с неоднократным неисполнением последним своих служебных обязанностей без уважительных причин.В частности, во время проверки, проведенной департаментом в октябре 2019 года, было выявлено ряд нарушений, связанных с организацией занятий и мероприятий, проходящих в СК «Торпедо», передачей в безвозмездное пользование и в аренду государственного областного имущества, закрепленного за СК «Торпедо», а также предоставлением платных услуг.Стоит отметить, что ранее у Антонова уже были два дисциплинарных взыскания, связанных с неисполнением служебных обязанностей.